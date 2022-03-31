. Hande Erçel'den Aşk Bombası!

Sen Çal kapımı dizisinde başrolleri paylaşan ve dizi aşkları gerçek olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı sürpriz bir şekilde bitmişti. Hayranlarının barışmayı umsa da Hande Erçel yeni aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülendi.