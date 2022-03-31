Dilara Kurşun dehşet anlarını mahkemede anlattı: Beni ıssız bir plaja götürüp...

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından hayatının şokunu yaşamıştı. "Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti" diyen manken Dilara Kurşun dehşet anlarını mahkemede anlattı. Kurşun, "Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu" dedi.

Model Dilara Kurşun cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili davada, "5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi " dedi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Tufan Kılıç ve şikayetçi Dilara Kurşun katıldı. Şikayetçi avukatları Emek Emre ve sanık avukatı Ali Osman Kahraman duruşma salonunda hazır bulundu.



"5 SAAT KADAR BANA SALDIRDI"

Duruşmada şikayetçi Dilara Kurşun sanıkla bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Sanık Tufan'ın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. İlk başlarda bunu net olarak görmemiştim ancak ilerleyen zamanlarda fark ettim. 4 Haziran günü 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu" dedi.



"YAPTIĞI HAREKETLER CİNSEL İSTEĞE YÖNELİK HAREKETLERDİ"

Kurşun ifadesinin devamında, "Tufan orda alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak 'sana yaranılmıyor, sen benimsin' gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm. O anda kaçmaya çalıştım. Yaptığı hareketler cinsel isteğe yönelik hareketlerdi. O anda onunla mücadele verdim ve bağırmaya başladım. Sonra korktu ve durdu. 'gitmek mi istiyorsun' dedi ve arabasının anahtarını verdi. Arabasına bindim ve oradan uzaklaşarak annemlerin evine geldim. Sonrasında Tufan'ı almak için tekrar geldim onu arabasıyla alıp evine geçtik ben eve girmedim. Evin önünde tartışmamız oldu. Taksi durağının olduğu yerde tartıştık.



Sonrasında polisler geldi ve Tufan benden telefonunu çaldığım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi polise. Bende orda ona serzenişte bulundum ve onu bir daha görmedim. Olaylardan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak mesajlar yazıyordu. Ayrıca tehdit mesajları vardır. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.



Şikayetçi avukatı Emek Emre taraflar arasında mesajların incelendiğinde sanığın tehdit ve hakaret suçlarının işlediğinin anlaşılacağını söyleyerek, "Cinsel saldırı suçu yönünden, olayda sanığın darp esnasından sonra elini müvekkilimin vücudunun ön bölgesine koyduğu sabittir. Müvekkilimin olay anında yaralanmasına ilişkin fotoğraflar kendi kendini yaralamasının mümkün olmayacağını göstermektedir" ifadelerini kullandı.



"KENDİSİNE HİÇBİR ŞEKİLDE ELİMİ SÜRMEDİM"

Sanık Tufan Kılıç şikayetçi Dilara Kurşun'un ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Dilara kendisini Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokuduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım. Daha önce trafikte bir çift ile tartışmıştık, Dilara'nın yaralanmaları bu olayla alakalı olabilir. Şikayetçi ile ilişkilerimiz arasında sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu.



Sanık Avukatı Ali Osman Kahraman ise, "Sanık ve şikayetçi trafikte başka bir çiftle kavga etmiş ve saldırıya uğraşmıştır. 3 Haziran 2021 tarihinde yaşanan bu olay ulusal basına da yansımıştır. Buna ilişkin şikayetçinin olay gününde karakolda ifade vermiştir. İfadesinde de kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandığına dair raporda vardır. Müvekkilim suçsuzdur" şeklinde konuştu. Mahkeme Heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift, geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu. Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu.



Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı. Yıl dönümleri olduğunu ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın' şeklinde sözler sonrası Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.



Araçla birlikte seyir halindeki çift arasında yeniden birlikteliklerine devam etme hususunda tartışma başladı. Tartışma devam ederken, aracı Kumköy tarafındaki ormanlık araziye süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.



Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Kurşun'a darp raporu verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kılıç, suçlamaları reddetti.



Savcılık soruşturma sonunda Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.



Dava, bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Ünlü mankenin sevgilisi Tufan Kılıç, hakim karşısına çıktı. Kurşun, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadı.



İfadesine başvurulan Kılıç, '15 Haziran 2020

tarihinden 15 Haziran 2021 tarihine kadar sevgiliydik. Maslak'ta bulunan bana ait evde birlikte yaşamaya başladık. Hiç ayrılmadan ilişki yaşadık. Sürpriz hazırlamak için Dilara'yı ailesinin evine bıraktım.



Kilyos sahilde hazırladığım süprizi almak için Dilara'yı geri aldım. Bizim birlikteliğimiz boyunca kavgalarımız oldu ancak birlikteliğimiz devam etti. Biz kavga etmeye başladık. Benim aracımı alıp gitti. Yağmur yağıyordu. Beni gel al diye mesaj attım.



Sokağa çıkma yasağı olduğu için kimse yoktu. Kilyos'tan Maslak'a kadar arabanın arka koltuğunda cenin pozisyonunda yattım. Eve geldiğimde aracı park edip, taksi çağırıp gitmek istedi. Problemlerimizi çözmek için göndermek istemedim. Kavga büyüyünce polisi aradık. Olay yerine polis geldi.



Bizi karakola götürdüler. Ben ne olduğunu anlamadım. Polisler bana iddialar çok büyük, avukatını çağır dediler. Bu iddiaları ilk kez orada duydum. Dilara Kurşun'un iddiaları yalandır. Saçının teline bile dokunmadım. Tecavüz etmeye çalışmadım. Aramızda cinsellik yaşanıyordu, isteği haricinde olay günü hiçbir şekilde hakaret etmedim.



Tehdit etmedim. Kıyafetlerini zorla çıkarmadım. Adli tıp raporundaki yaralanmaları iste kendi kendine yapmıştır' diyerek kendisini savundu.



TAKSİCİ TANIK OLDU

Dilara Kurşun'un avukatı ise suçun ağırlığı bakımından yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Olay günü Maslak'taki taksicinin tanık olarak ifadesine başvuruldu.



Taksiye binen çiftin kavgasına tanıklık eden şoför Mustafa A., 'Dilara kendisini Zekeriyaköy'e götürmemi istedi. Tufan ise götüremezsin dedi. Ben de taksi durağına gittim. Polisleri aradık ve taraflar karakola götürüldü. Kavga veya tehdit etmediler' dedi.



