. Dilan Çiçek Deniz'den düğün açıklaması!
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Beyaz Gazete
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Dilan Çiçek Deniz'den düğün açıklaması!

Dilan Çiçek Deniz gelinlik provalarına başlayacağını açıkladı.

Ekleme: 31.03.2022 - 11:24 Güncelleme: 31.03.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı Thor Saevarsson önceki akşam Bebek Lucca’nın çıkışında soruları cevapladı. Deniz, yeni bir proje için saçlarını yine değiştirdiğini söyledi:

“Yeni halimi seven de var sevmeyen de... Pazar günü yeni projenin çekimleri başlıyor.” Oyuncu, “Düğün tarihiniz belli oldu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna bağlı gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım.”
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