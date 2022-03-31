Dilan Çiçek Deniz'den düğün açıklaması!

Dilan Çiçek Deniz gelinlik provalarına başlayacağını açıkladı.

Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı Thor Saevarsson önceki akşam Bebek Lucca’nın çıkışında soruları cevapladı. Deniz, yeni bir proje için saçlarını yine değiştirdiğini söyledi:



“Yeni halimi seven de var sevmeyen de... Pazar günü yeni projenin çekimleri başlıyor.” Oyuncu, “Düğün tarihiniz belli oldu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna bağlı gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım.”