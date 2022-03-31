. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasındaki nafaka davasında karar!
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Beyaz Gazete
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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasındaki nafaka davasında karar!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, 2013 yılında boşandığı çocuğunun annesi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davası karara bağlandı. Aylık 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, bu tutarın Türk Lirası'na çevrilerek 40 bin TL'ye düşürülmesini talep etmişti. Mahkeme talebi kısmen kabul ederek, nafakanın 70 bin TL olmasına karar verdi.

Ekleme: 31.03.2022 - 14:52 Güncelleme: 31.03.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti.

2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirme kararı alan eski çiftin boşanma protokolü gündeme bomba gibi düşmüştü.

SERVET BIRAKTI
Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti.

Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer'de birer daire de verdiği iddia edilmişti. Komedyen yine İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ
Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan ünlü komedyen nafakayı dolar bazında değil artık 40 bin TL olarak ödemek istedi.

70 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme gerekli hususlarda araştırmanın tamamlandığını belirterek Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL olarak belirlenmesine karar verdi.
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