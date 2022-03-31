. Burak Deniz 'Leyla'sını buldu!
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Burak Deniz 'Leyla'sını buldu!

Model Didem Soydan’dan ayrıldıktan sonra adı farklı isimlerle anılan Burak Deniz, dijital platformda yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinin Leyla’sı Deniz Işın ile görüntülendi.

Ekleme: 31.03.2022 - 11:16 Güncelleme: 31.03.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Kasım 2021'de Etiler'de objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı.

"BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?"
"Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığmı paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"
Son dönemin en popüler oyuncularından olan Burak Deniz, geçtiğimiz ocak ayında ise adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” açıklamasını yapmıştı.

"Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna ise tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetinmişti.

"ARKADAŞIZ” DEDİ AMA...
Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri biten Burak Deniz'in, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da bulduğu konuşuluyor. İkili, önceki gün Etiler’de bir kafedeydi. Mekanda beş saat kalan Deniz ve Işın, çıkışta taksi beklerken objektife yansıdı.

'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan Deniz Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna, “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını verdi.

SAMİMİ TAVIRLAR
Mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamadı. Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yasladı.

Meslektaşı Deniz Işın’ı (29) Cihangir’e bırakan 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Kuruçeşme’de bulunan evine döndü.
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