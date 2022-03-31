. Boşanacaklarken Buse Varol'un hamile olduğu iddia edilmişti! Alişan'dan dikkat çeken 3. çocuk ve dadı açıklaması...

Buse Varol'un hamile olduğu iddia edilmişti! Dadılara ödediği maaşla dikkat çeken Alişan'dan 3. çocuk açıklaması geldi."Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi.Alişan 3. çocuk hakkında net konuştu. Üçüncü çocuk iddiaları sorulan Alişan "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum" dedi. Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.TEK DADI İÇİN 20 BİN TL2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı iddia edilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu gündeme geldi.FİLİPİNLİ 3 DADI VARAlişan'ın kızı Eliz'in doğum gününde Buse Varol organizasyona Filipinli 3 dadısıyla katıldı. Varol, kendisine yardımcı olan dadılarına da sosyal medya hesabından teşekkür etti.Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunduğu programa iddiaya göre Alişan'dan 'Buse hamile' mesajı gitti. Buse Varol'un üçüncü çocuğuna hamile olduğu hakkında iddialar gündemdeyken, Buse Varol sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu.