Beren Saat'in törendeki sözleri tepki çekti: Hiç bu toplara girme altında kalırsın!

Ankara'da düzenlenen bir forumda konuşan Oyuncu Beren Saat, kadınların toplumsal faaliyetlerde kısıtlandığı, haklarının sistematik şekilde çalındığı, Türkiye'nin teknolojide ve bilişimde geride kaldığını söylemesi üzerine tepki çekti.

Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, Beren Saat'in konuşması gündeme oturdu. Türkiye'de kadın haklarının en çok kollandığı ve kadınların toplumsal faaliyetlerde, TBMM'de en çok söz hakkına sahip olduğu dönemde kadın haklarının çalındığı yönünde vurgu yapması tepkilere yol açtı.



KADIN HAKLARI ÜZERİNDEN ALGI



Beren Saat, "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ açıklamasında bulundu.



Türkiye'de 2002'de toplam 6 milyon 122 bin kadın istihdam edilirken 2019 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayı yaklaşık 9 milyona çıktı. Kadın istihdamında yüzde 50'ye yakın artış sağlandı.Türkiye'de kadın istihdamı hızla artış gösterdi

Türkiye'de kadın istihdamı hızla artış gösterdi



Üniversitelerdeki kadın öğretim görevlilerinin oranı 2020 Ocak ayı itibarıyla yüzde 50,3 oldu. Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 51'ini, adli ve idari yargıda görevli 14 bin 55 hakimin 6 bin 448'ini (yüzde 45,8), 6 bin 561 savcının da 946'sını (yüzde 14,4) kadınlar oluşturdu.



TBMM'DE KADINLARIN SÖZ HAKKI ARTTI



2002 yılında TBMM'de kadın milletvekili sayısı sadece 24 olarak görülürken, 2018 genel seçimlerinde bu sayı 104'e yükseldi



ELİNE VERİLEN METİNLE SİYASİ PROPAGANDAYA ALET OLDU



Sözde kadın haklarını savunma bahanesiyle hükümete karşı iftiralar dolu metin ile sahneye çıkan Beren Saat, Türkiye'nin siyasi, tarihi, teknolojik ve spor alanlarında kadınlara verilen özgürlükler ve sağlanan hakları görmezden gelerek siyasi propaganda yapmaya kalkıştı.



TEKNOLOJİDE GERİDE KALMIŞIZ!



Beren Saat konuşmasında, "Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan giriyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor." dedi.



Teknolojide dev adımlar



Türkiye özellikle son 1o yılda teknoloji ve bilişim konusunda çok büyük adımlar atarak dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Teknofest başta olmak üzere, çeşitli şehirlerde bilişim vadileri kurularak geleceğe yönelik büyük yatırımlar yapıldı.



Sporda büyük başarılar



Türkiye son 15 yılda özellikle kadın sporunda büyük başarılara imza attı. Geçmişte sadece güreşte varolabilen Türkiye, "Potanın Perileri", "Filenin Sultanları" dahil, karate ve jimnastikte tarihi başarılara yelken açtı.



SKANDAL KONUŞMAYA TEPKİLER



"KONUŞMA ÇÖP"

Hakan Ural Beren Saat'in sözlerini duyunca çıldırdı. "Beren’in konuşması çöp" diyen Hakan Ural açıklamasının devamında şunları söyledi:



"Sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun. Oysa iklim. Devletin hizmetlerini küçümsemek için neden bilmiyorum. Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest'ten haberin var mı? Hiç bu toplara girme altında kalırsın."



"SANATÇI MUHALEFETİNİ ANLARIM DA..."



AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Sanatçı muhalefetini anlarım da... Bunların muhalefeti neden hep, egemen statükoyla mücadele eden AK Parti'ye karşı? Neden egemen statükoya çıt çıkaramazlar? Sözgelimi 27 Nisan e-muhtırasını neden eleştiremediler? 15 Temmuzda neden çıt çıkaramadılar?" sözleriyle tepki gösterdi.