. Ayla Çelik'ten Özcan Deniz itirafı!

48 yaşındaki müzisyen Ayla Çelik, yıllar önce evlenip boşandığını ilk kez açıkladı. “Sevdiğim insanla evlilik yaptım ama küçüktüm, büyüdüm” diyen Çelik, yeniden evlenmek için acele etmediğini söyledi."BUGÜN EVLENSEM PANİK OLURUM"2016 yılından beri Barbaros Utku ile beraber olan şarkıcı, “Evlenmek zorunda mıyız? Bugün evlensem panik olurum. Organizasyon yapmak benim kâbusum” ifadelerini kullandı."ABİSİNİ BİLE ARADIM"Hit şarkılara imza atan Ayla Çelik, Demet Akalın’ın seslendirdiği ve bir döneme damga vuran 'Türkan'ı nasıl yazdığını anlattı. Televizyonda seyrettiği Türkan Şoray filminden ilham aldığını belirten müzisyen, "Kendimi filme kaptırmışım; bir öpüşme sahnesi var, ben de televizyona yaklaştım. Kendi kendime, ‘Öptürmüyor ki’ dedim. Kendi trajik hikâyemi onunla birleştirdim. O anda yazmaya başladım” dedi.Şarkıyı aslında Özcan Deniz’in okumasını istediğini söyleyen Çelik, “Bayağı baskı yaptım, peşine düştüm okuması için. Benden iki tane şarkı aldı zaten ama ısrar ediyorum ‘Bunu oku’ diye. ‘Yok almayacağım’ dedi. Abisini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm” şeklinde konuştu."TAMAM BİR ŞEY DEME"'Türkan' şarkısı kısa sürede gündem olduktan sonra Özcan Deniz’le karşılaştığını anlatan Ayla Çelik, ünlü sanatçının kendisine “Tamam bir şey deme” dediğini söyledi."MELİH KİBAR BENİ STÜDYODAN ATTI"Usta sanatçı Melih Kibar’ın asistanlığını yaptığını söyleyen Çelik, merhum sanatçıyla ilgili anısını şöyle anlattı:“Hocam değildi ama boş saatimde derslerine girdim. Bir oyunun müziklerini yapacağı sırada asistanlığına başladım. İlk jingle okumamda beni stüdyodan attı. ‘Banka jingle’ı okuyacaksan banka olacaksın, tereyağ reklamı var, tereyağı olacaksın’ derdi.""SİBEL CAN'LA TANIŞMAMIZ ALAKASIZ ŞEKİLDE OLDU"Sibel Can’a yazdığı şarkılarla çıkış yakalayan Ayla Çelik, “Sibel Can iyi bir vitrindi benim için. Tanışmam alakasız bir şekilde oldu. Ebru Destan arkadaşım. ‘Onun arkadaşı, benim arkadaşım, ona dinletelim’ dedi. Öyle oldu” açıklamasını yaptı.