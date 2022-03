. Adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu ve eleme konseyi vardı.

Yarışmacılar dün akşam karnıyarık ve pilav kazanmak için parkura çıktı. 7-7'lik kadınlar mücadelesinde Gönüllüler Seda'nın son sayısı ile ipi göğüsleyen taraf oldu. Mücadele 8-7 bitti.Erkekler parkura çıktığında ise Gönüllüler takımı yarışı ezici bir üstünlükle kazandı. İki etabı da kazanan Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.SURVIVOR'DA YENİ KURALLARAcun Ilıcalı, elenen ismi açıklamadan önce yarışmacılarla sohbet etti. Ödüllerin giderek büyüyeceğini vurgulayan Ilıcalı, şartları da ağırlaştırmaya karar verdiklerini açıkladı.Daha önce eleme potasına giren yarışmacılar sürgün adasına gönderiliyordu. Ilıcalı, sürgün adası döneminin bittiğini artık potadaki isimlerin 'Yokluk Adası'na gönderileceğini açıkladı.24 SAAT TEK BAŞINAYeni uygulamaya göre eleme potasına giren isim 24 saat boyunca takımdan ayrı kalacak. Yokluk adasında teknik ekipten hiç kimse olmayacak. Sadece güvenlik kamerası ile izlenecek olan yarışmacıya battaniye, bir avuç pirinç ve limitsiz su verilecek. Sürenin dolmasının ardından yokluk adasındaki isim takıma geri dönecek, bir sonraki eleme adayı gidecek.Yokluk adasında geceyi geçirmek için bir barınağın da olmadığını öğrenen yarışmacılar büyük şok yaşadı.DOKUNULMAZLIK DA DEĞİŞTİSurvivor'da takımlar haftada 3 dokunulmazlık oynuyor, dördüncü ismi ise performans birincisi belirliyordu.Acun Ilıcalı bu sistemin de değiştiğini duyurdu.Bundan böyle 4 kez dokunulmazlık oynanacak ve performans birincisi isim söylemeyecek. Son aday da oylama yöntemi ile belirlenecek.ELENEN İSİM BELLİ OLDUSurvivor'da bu hafta oynanan tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı potaya 4 isim çıkardı.Oy çokluğu ile Evrim, Gökhan ve Hikmet eleme adayı oldu. Berkan ise Yasin'i son aday olarak belirledi.SMS oylaması sonucu en az oyu alarak adaya veda eden isim Yasin oldu.Yasin'in elenmesi her iki takımda da şok etkisi yarattı.'BENİM ŞAMPİYONUM GÖKHAN'Yasin elenmesinin ardından söz aldı ve duygularını anlattı:'Öncelikle buraya davet edildiğim için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz benim için ayrı bir yerdesiniz. Burada yaramazlık yaptığım zaman tolere etmesini de bildiniz. Burada olduğum için inanılmaz mutlu ve guruluyum. Burası All Star kimin ne zaman eleneceği hiç belli olmaz. Biz buraya zaten sonumuzun belli olmadığı bir heyecanla geldik. Buraya çıkarken bile bu heyecanı taşıdık. Ben annem ve sevdiklerimin gururu olduğum için şuan kendimle ayrı bir gurur duyuyorum. Ben burada kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için de kötü düşünmedim, düşünmeye de çalışmadım. Hep iyi yönden bakmaya çalıştım. Son 1 ayda bunu da başardım. Her şeye gülmeyi başardım. Çok şükür diskalifiye olmadım. Buradan gülerek gideceğim. Umarım sakatlıksız bir sezon olur. Sadece Gökhan'ı geride bıraktığım için çok çok üzgünüm. Umarım benim yarım kalan hikayemi o tamamlar. Benim gönlümün şampiyonu Gökhan'dır. Desteğim de ona olacaktır.''TELEVİZYONDA GÖRMEK İSTEDİĞİM BİR İSİMSİN'Acun Ilıcalı Yasin'e 'Zaman zaman kuralları zorladın ama ben senin enerjine, pozitifliğine hayranım. Televizyonda görmek istediğim bir insansın. Bizim için değerlisin, bizim ailemizdensin. Survivor yaşamın bugün bitecek ama tabii ki görüşeceğiz. Umarım bundan sonraki yaşamında güzellikler seninle birlikte olur.' sözleri ile veda etti.NİSA'NIN GÖZYAŞLARINisa 2020'de aylarca aynı takımda yarıştığı Yasin'in adını duyunca gözyaşlarına boğuldu. Nisa'yı Ayşe teselli etti.SUDE, YAĞMUR, SEDA, HİKMET VE BERKAN'A VEDA YOK'Ardahan, Nisa, Ogeday, Evrim, Ayşe, Anıl, Gökhan... sadece bunlarla vedalaşacağım. Diğerleri ile vedalaşmayacağım' diyen Yasin konseyden ayrıldı.