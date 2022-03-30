. Yıldız oyuncunun eşi herkesi şaşırttı
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Yıldız oyuncunun eşi herkesi şaşırttı

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Balçın, kısa bir süre önce anne oldu. Yıldız oyuncunun eşi ise herkesi şaşırttı.

Ekleme: 30.03.2022 - 18:25 Güncelleme: 30.03.2022 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Kuruluş Osman dizisi ekranda fırtınalar koparırken dizide Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın en çok konuşulan isimlerden oldu.

Kısa süre önce ilk çocuğunu kucağına alan Balçın'ın eşi herkesi şaşırttı.

İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Didem Balçın'ın eşi Can Aydın...

Yıldız oyuncunun eşi herkesi şaşırttı

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