Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2022 All Star'ın 29 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi sonrasındaki ilk dokunulmazlık oyununda Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Takımlar iletişim ödülü için de yarıştı. Kaybeden takımda ise eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Survivor'da elemeye kalan 4 yarışmacı için sms oylaması yapıldı. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi sonrasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.



Ünlüler böylece iletişim ödülünün de sahibi oldu.



ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.



Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.



Survivor'da bu hafta elemeye kalan Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin için sms oylaması yapıldı.



Survivor'da elenen isim eleme konseyinden sonra belli olacak.





