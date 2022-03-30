. Serenay Sarıkaya'dan çekim yasağı!
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Serenay Sarıkaya'dan çekim yasağı!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in üstlendiği ‘Şahmeran’ dizisinin ekibi önceki akşam Kuruçeşme Oligark’ta buluşup geç saatlere kadar eğlendi.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:24 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in üstlendiği ‘Şahmeran’ın çekimleri tamamlandı.

Özel bir platformda yayınlanacak olan dizinin tüm ekibi önceki akşam Kuruçeşme Oligark’ta buluştu.

Çekimlerin bitmesini kutladılar. Geç saatlere kadar hep birlikte eğlendiler.

İddiaya göre; Seranay sahneye çıkıp şarkı söyledi ama arkadaşlarına telefonla görüntü almamaları ve paylaşım yapmamaları şartı koydu.

ARKADAN KAÇTI
Oyuncular alkollü olduğu için kulübü arka kapıdan terk etmek istedi. Bu sırada görüntülenen Burak Deniz biraz gergindi.

Serenay Sarıkaya'dan çekim yasağı!

Basın mensuplarının hayırlı olsun temennilerine “Teşekkürler” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde çantasını taşıdığı sarışın kadının sevgilisi olup olmadığını soran habercilere sinirlendi, sert bakış atarak aracına bindi.

Serenay Sarıkaya'dan çekim yasağı!

Seranay Sarıkaya ise tam tersi neşeliydi.
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