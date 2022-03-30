. Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş itirafı
  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş itirafı

Ebru Gündeş’le dostluğu biten Serdar Ortaç katıldığı programda samimi bir itirafta bulundu.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:53 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem sıkı bir dost olan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç dostluğu, ünlü şarkıcının eşi Reza Zarrab tutuklanınca bitmişti.

Serdar Ortaç bu konuya dair 40 programında içini döktü. Ebru Gündeş'e çok değer verdiğini söyleyen Ortaç "Arkadaşlığımızın zedelenmesi beni çok üzüyor." dedi.

"ÇOK GÜZEL ARKADAŞTIK"

Serdar Ortaç, Ebru Gündeş’le ilgili şunları söyledi: "Bu konu çok açılıyor, çok eski bir dava. Çok güzel bir arkadaşlıktı, benim radyocuyken elimden tutan kız. Şimdi arkadaşlığımızın zedelenmesi beni çok üzüyor. Ama oldu bitti. Arkadaşlığımız bu hale geldi. Herkes Serdar özür dilemedi diyor, özür meselesi burada hiçbir şey. Daha büyük olaylar var! Ben kadın olsam çocuğum olsa kim takar Serdar'ı hayatıma bakarım!

"İŞİN İÇİNDE TC VARDI"

Ebru ile dostluğum balon değildi. Ben orada korktum. Reza yeni tutuklanmıştı, neden tutuklandığını bilmediğim için geçmiş olsun demedim. Neden olursa olsun arkasında duracaksın düşünülüyor ama işin içinde TC vardı."

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...
Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!
Çapsız muhalefeti çarpan hamle! Başkan Erdoğan farkı ortaya çıktı!
Balıkesir’de mide bulandıran olay! Eniştesinden 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!
CNN: Türkiye, arabuluculuk için eşsiz bir konumda
Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara cezalar ağırlaştırılacak
Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı
Rusya “Birinci aşama tamamlandı' diyerek duyurdu! Yeni hedef Donbas...
Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı
Fırsatçılar KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdi!
Deniz suyu 50 metre çekildi! Depremin habercisi mi? Uzmanlardan hemen açıklama geldi
A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
CHP’li belediyenin işten çıkardığı personel makam aracını haczettirdi
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Melih Gökçek'den çok konuşalacak önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok net S-400 mesajı: O dosyayı kapattık!
Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Rusya'dan Karadeniz'de mayın uyarısı: Tehdit devam ediyor

Rusya'dan Karadeniz'de mayın uyarısı: Tehdit devam ediyor

İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı! Yeni açıklama geldi

İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı! Yeni açıklama geldi

Arda Turan'dan manidar paylaşım: 'Gidiyorum...'

Arda Turan'dan manidar paylaşım: 'Gidiyorum...'

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

Xiaomi kullanıcıları dikkat!

Xiaomi kullanıcıları dikkat!