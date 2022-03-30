Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş itirafı

Ebru Gündeş’le dostluğu biten Serdar Ortaç katıldığı programda samimi bir itirafta bulundu.

Bir dönem sıkı bir dost olan Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç dostluğu, ünlü şarkıcının eşi Reza Zarrab tutuklanınca bitmişti.



Serdar Ortaç bu konuya dair 40 programında içini döktü. Ebru Gündeş'e çok değer verdiğini söyleyen Ortaç "Arkadaşlığımızın zedelenmesi beni çok üzüyor." dedi.



"ÇOK GÜZEL ARKADAŞTIK"



Serdar Ortaç, Ebru Gündeş’le ilgili şunları söyledi: "Bu konu çok açılıyor, çok eski bir dava. Çok güzel bir arkadaşlıktı, benim radyocuyken elimden tutan kız. Şimdi arkadaşlığımızın zedelenmesi beni çok üzüyor. Ama oldu bitti. Arkadaşlığımız bu hale geldi. Herkes Serdar özür dilemedi diyor, özür meselesi burada hiçbir şey. Daha büyük olaylar var! Ben kadın olsam çocuğum olsa kim takar Serdar'ı hayatıma bakarım!



"İŞİN İÇİNDE TC VARDI"



Ebru ile dostluğum balon değildi. Ben orada korktum. Reza yeni tutuklanmıştı, neden tutuklandığını bilmediğim için geçmiş olsun demedim. Neden olursa olsun arkasında duracaksın düşünülüyor ama işin içinde TC vardı."



