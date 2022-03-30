Selen Görgüzel, konuşursa 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek

Hamdi Alkan’ın geçen hafta boşandığı 8 yıllık eşi Selen Görgüzel’e konuşma yasağı koydurduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 8 yıllık evliliklerini geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişlerdi.



Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.



Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak. Görgüzel biten evliliğiyle ilgili tek kelime ederse tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek.



"SAYGIMDAN SUSUYORUM"

Bu konuda açıklama yapan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.



2005 MODEL LÜKS OTOMOBİL

Alkan’ın, eşine New York'ta ev ve lüks otomobil verdiği öne sürülmüştü. Söz konusu ‘lüks’ otomobil ortaya çıkmış; bahsi geçen arabanın 2005 model Peugeot 206 olduğu, fiyatının 90 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.