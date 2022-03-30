. Pozu sosyal medyayı salladı!

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kerem Bürsin ile sessiz sedasız ayrılığının ardından yakın takibe alınan güzel oyuncu, son olarak beyaz mini üzerine askılı bir bluz giyerek story paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı ilgi görürken, kıyafetlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

Son olarak geçen aylarda final yapan "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Hande Erçel, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.İşinden çok özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmeyen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.Instagram hesabını aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınladı.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.Güzel oyuncunun kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı.Erçel'in sadece bluzu 12199 TL idi. Çantası 23749 TL olan Erçel'in eteği ise 399 TL idi.