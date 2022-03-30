. Pınar Altuğ'un paylaşımı olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranın en sevilen isimlerinden olan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasının ve kardeşinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Pınar Altuğ'un kardeşini ve babasını görenler şaşkına döndü.

Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu.Yağmur Atacan'la yaptığı evlilikle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.Genç yaşlardan itibaren kameraların önünde bir hayat yaşayan Altuğ, babası ve kardeşinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar hayranlarını şaşkına çevirdi.İşte güzel oyuncu Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi...