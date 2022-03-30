. Meryem Uzerli yıldızlar ile aynı törende!

Geceye aralarında Tyra Banks, Itziar Ituna, Deepika Padukone gibi isimlerin bulunduğu 200 kişi davetliydi.Meryem törende Züleyha Kuru imzalı elbise giydi.Begum Khan’ın mücevherlerini taktı. Çantası da Serena Uziyel tasarımıydı.Öte yandan Rusya'da Sophie Bogarne isimli ünlü menajerle çalışmaya başlayan oyuncu, bir kozmetik markasının yeni yüzü oldu.Reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı.