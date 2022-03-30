. Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu!
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Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu!

Bir zamanlar fazla kilolarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu kilolardan bir çırpıda kurtularak herkesi şaşırtmıştı. Özel hayatı ve kariyeriyle sıklıkla gündemde olan Duygu Özaslan'dan takipçilerini üzecek haber geldi.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:28 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan verdiği kilolardan sonra iddialı pozlar paylaşarak dikkat çekiyor. Kendini spora veren Özaslan, yaptığı kombinlerle de gündeme geliyor.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, son olarak estetiksiz halini paylaştı. Fenomen isim, bu zamana kadar yüzüne yaptırdığı işlemleri sıraladı.

"BOTOKSSUZ HALİMİ GÖSTEREYİM"
Düzenli beslenme ve sporla fazla kilolarından kurtulan Özaslan, paylaşımında; "Evet botokssuz halimi göstereyim size. Özellikle makyajsız paylaşmak istedim. Tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldi" dedi.

"13 KİLO VERDİM VE YÜZÜMDEKİ DOLGUNLUK GİTTİ"
Özaslan, sözlerine; "31 yaşındayım, gerdin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum, o yüzden yaptırıyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık, anlatmıştım zaten size. Benim çene hattım zaten çok keskin ama ucu böyle değildi. Sanılanın aksine jawline değil çene ucu dolgum var. Bir de diş sıkma için masseter yaptırmıştım ama o da çok oldu ve yeniletmedim. Bence onun da etkisi olmuş olabilir elmacıkların daha çıkık durmasında. Ama tabi en büyük farkı yaratan 13 kilo civarı verdim ve yüzümdeki bütün yağ, dolgunluk gitti. Hatta fazla gitti" diye devam etti.

Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu!

"SKOLYOZUM BERBAT DURUMDA"
Fenomen, sosyal medya üzerinden hastalığını paylaştı ve tedavi olacağını açıkladı. Bu haftadan itibaren fizik tedaviye başlayacağını söyleyen Özaslan, "Skolyozum berbat durumda, iki aylık bir tedavi programı yaptık dün, güncellerim sizi. İçinizde skolyoz veya postur bozukluğu olan mutlaka vardır o ağrıları, tutulmaları bir biz biliriz" dedi.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?
Omurganın sırt veya bel bölgelerinin yana doğru eğilmesine skolyoz denir. Skolyoz oluşumu, çok farklı sebeplere bağlı olabilir. Skolyoz hastalığı ameliyatsız düzeltilebilir. Tedaviler, skolyozun derecesine göre farklılık gösterir. Düşük dereceli skolyoz hastalarının iyileşme oranı yüksektir. Yüksek skolyoz derecesi olan hastalar için ise cerrahi müdahale gerekir.
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