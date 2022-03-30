. Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
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Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!

Cem Yılmaz, 'O Ses Türkiye 2018' programında övgüler yağdırdığı 1991 Miss Turkey Güzeli Defne Samyeli ile 1.5 yıl aşk yaşamıştı. Çiftin Bodrum'da çekilen romantik fotoğrafları günlerce konuşulmuştu. Samyeli'nin ardından Serenay Sarıkaya ile birlikteliği de sona eren komedyen, şimdilerde kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut'la beraber. Samyeli, magazin basınına "eski aşkına gönderme" olarak yansıyan açıklamalarına açıklık getirdi.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:32 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Defne Samyeli'nin, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut'la yeni bir aşka yelken açması hakkında, "Bu yaş farkları olayı yeni bir şey değil. Annem ve babam arasında 32 yaş var. Bununla ilgili kategorizasyon içerisinde olmamak gerekir. Bu konuyu eleştirmek benim yapacağım bir şey değil, beni de ilgilendirmez" yorumunda bulunduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, bu haberlere sitem etti.

"BENİ BAŞKA İNSANLARLA AYNI HABERLERE MEZE YAPIYORSUNUZ"
Samyeli, önceki gün Etiler'deydi. Menajeri ile toplantı yapan 49 yaşındaki güzel, mekan çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Eski haber spikeri, "Ben nezaketimden, beni bekliyorsunuz diye bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bana sormadığınız soruları yazarak oradan manşet çıkartıyorsunuz. Nezaketim ceza ile karşılanıyor. Bugüne kadar kimin hayatı hakkında cevap vermişim ki gönderme yapayım. Beni başka insanlarla aynı haberlere meze yapıyorsunuz. Neden videolu yapmıyorsunuz haberleri? Bu haberler çıkınca ben de 'Demek ki konuşmamam gerekiyor' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ YIPRATIYOR"
Kendisine yöneltilen sorunun "Son günlerde çiftlerin arasındaki yaş farkı çok konuşuluyor, siz ne düşünüyorsunuz? olduğunu söyleyen Samyeli, "Sahne kıyafetlerinden sebze meyve fiyatlarına kadar ne soruluyorsa cevap vermeye çalışıyorum. Politika sorun, cevap vereyim ama başkalarının hayatı beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmeyen konularda da konuşmak istemiyorum. Bana sorulan soru yaş farkının çok gündem olduğuydu. Ben de 'Neden gündem olsun, benim anne babamın arasında 32 yaş var' şeklinde yanıt verdim. Orada yapılan haberin muhatabı olan şahısların adı bile geçmeden sorulan her soruyu cevap vererek, sizleri kırmamaya özen gösteriyorum ama çıkan haberde başkalarının ilişkilerine yorum yapmış gibi göstermek beni yıpratıyor. Lütfen bu haberi yapan arkadaşlar dikkat etsin" şeklinde konuştu.

CEM'İN RÜYA'SI!
Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenince ilişkisini kabul ettiği Serenay Sarıkaya'dan da ayrılan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut’la Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

48 yaşındaki komedyen, dijital platformda yayınlanacak ‘Erşan Kuneri’ dizisinde kamera karşısına geçtiği 27 yaşındaki oyuncu ile mekandan çıktıktan sonra Levent’teki evine geçmişti.

21 AY EVLİ KALDI!
Sinema filmleri, oyunculuğu ve stand up performansları dışında aşklarıyla da her zaman adından söz ettirmeyi başaran Cem Yılmaz, Mart 2012'de sürpriz bir kararla Ahu Yağtu ile nikah masasına oturmuştu. Kemal adında bir oğulları olan çift, Aralık 2013'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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