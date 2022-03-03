. Zeynep Koçak'ı gören tanıyamadı!
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Zeynep Koçak'ı gören tanıyamadı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile yıldızı parlayan Zeynep Koçak, uzun bir süre sonra ilk kez objektiflere yansıdı. Şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim, yıllar içindeki değişimi hakkında konuştu.

Ekleme: 3.03.2022 - 09:47 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı'nda Boel adlı mekan çıkışı objektiflere takıldı. Koçak, muhabirlerin sorularını cevaplamaktan kaçınmadı. Şimdilerde bambaşka biri olan Koçak, değişimi hakkında ilk kez konuştu.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

Oyuncu, sosyal medyada ve dijital medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" dedi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz yıllarda birçok projelerde boy gösteren oyuncu, iki proje ile setlere döneceğinin müjdesini verdi. Koçak, "İki güzel proje var. Birini kendi yazdığım, bir tanesini de yazıp oynayacağım bir şey. Bu iki proje üzerine çalışıyoruz. İkisi de komedi" dedi.

Koçak, sözlerine; "Evet bayağı bir ara verdim yaklaşık dört sene kadar. Yeni projeler geldi, onları değerlendireceğim. Dört sene ara vermemin özel bir nedeni yok. İyi bir proje olsun diye bekledim sadece. Titiz davrandım bu konuda. Şu ana kadar içime sinmiş hiçbir şey olmamıştı" diye devam etti.
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