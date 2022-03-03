. Yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
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Beyaz Gazete
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Yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme gelmişti. Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Solmaz Çiros yeni imajıyla görenleri şoke etti. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurmuştu. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

Ekleme: 3.03.2022 - 22:15 Güncelleme: 3.03.2022 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle zaman zaman gündeme geliyor.

Solmaz Çiros yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettirirken yeni imajıyla da dikkat çekti.

Solmaz Çiros'u görenler "Bu sen değilsin" dedi.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı.

Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.

arışmadan sonra kilo alan ve görüntüsüyle bir hayli değişen Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Solmaz Çiros, yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

Yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

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