. Yasağı deldiği gece muhabire saldırıp küfür etmişti! Emre Kınay, hakim karşısında kendini böyle savundu...
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Beyaz Gazete
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Yasağı deldiği gece muhabire saldırıp küfür etmişti! Emre Kınay, hakim karşısında kendini böyle savundu...

Emre Kınay hakim karşısında, skandal sözleri bakın nasıl savundu! Sokağa çıkma yasağını deldiği gece Cihangir'de muhabire saldırıp küfür etmişti… Bir mekanda arkadaşıyla yemek yerken kendisini görüntüleyen kameramana 'gerizekalı' dediği iddiasıyla hakkında hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen oyuncu Emre Kınay, hakim karşısında savunmasını yaptı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Kınay, sözün ağır bir tahrik altında ağzından çıktığını ifade etti.

Ekleme: 3.03.2022 - 16:53 Güncelleme: 3.03.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Sokağa çıkma yasaklarında Taksim Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen oyuncu Emre Kınay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Ağdağ ile tartıştı.

Oyuncu", Muhabir'e "Senin çalıştığın yeri biliyorum. Patronunu biliyorum, sorduğun sorunun yerini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama bu maaşa yapılacak iş değil bu. Gel benimle çalış, bana kimse saat kaçta dışarıda olacağıma karışmıyor. Annem, babam karışmıyor, sen kimsin gerizekalı" dedi.

ÜNLÜ OYUNCUYA DAVA AÇILDI
Emre Kınay ve Mustafa karşılıklı olarak birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Emre Kınay'ın muhabir hakkında yapmış olduğu şikayete takipsizlik kararı verdi. Muhabir Mustafa Akdağ'ın Emre Kınay ve aynı restoranda bulunan Doktor Baha Toygar hakkında yaptığı şikayet sonucunda ikili hakkında 2'şer yıl 4'er aya kadar hakaret suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya sanık Emre Kınay ve şikayetçi muhabir Mustafa Ağdağ avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Emre Kınay, "Olay tarihinde, 23.45 sıralarında mekandan kalkarken, aynı masadan kalkmış olduğumuz avukat Dilara hanımın ayağı takılıp düşmek üzere iken kendisini tuttum kendisinin kısa eteği olması nedeniyle. Benim kız arkadaşım gibi bir durum oluşturmak istercesine çalılıkların arasından ışık gördüm ve çekildiğimi anladım.

YASAK SAATİ TARTIŞMASI
Çocukluğumdan beri tanıdığım muhabir Suat'a 'sen yapma bari gel içeri sor' dedim. O da 'biz mekana giremeyiz abi' deyince, 'ben geleyim sen sor' dedim. Bu arada hesabı ödeyip kalktım. Sonra çekimin yapıldığı çalılıkların oraya geçtim, 'sor şimdi ne istiyorsan' dedim. Müşteki, alkolü özellikle kast ederek, '00.00'ı geçtiği halde alkollü bir mekanda oturuyorsunuz bununla ilgili ne diyeceksiniz?' dedi. Ben de 'saat 00.00'ı geçmedi, hesabımızı ödeyip çıkıyorduk. Konumuzla ne alakası var? Konumuz düşen arkadaşımızdı' dedim" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK VARDI
Şikayetçi Mustafa Ağdağ'ın kendisine 'Belediye başkanı olsaydınız da yasak çiğnemeye devam edecek miydiniz?' diye sorduğunu söyleyen Kınay, "Bende ne alakası olduğunu, yasağı kimin koyduğunu sordum. Bunun üzerine 'yasağı Cumhurbaşkanımız koydu' dedi. Şikayetçiye hangi kanalda çalıştığını sorup, mikrofonu görmek için kenara çekmeye çalıştığımda 'bana dokunma' dedi. Hangi kanalda çalıştığını görünce 'ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ayıp, kasıtlı soru sorup zan altında tutmaya çalışıyorsun' dedim. Karşı taraf soru soruyorum deyince bende, 'anlatıyorum, anlamıyor musun geri zekâlı mısın' dedim.

Görüntülerde biri belimden sarılmıştı. Karşı tarafa zarar vermeye çalışıyormuşum gibi görünmüşüm. Görüntü bu nedenle yanlış şekilde anlaşıldı. Hakaret etme kastım yoktu. Haksız tahrik altında ağzımdan çıkmıştır. İddiaya konu olaydan sonra motokurye karakola yanıma gelip müştekinin yemek öncesi, bir başkasıyla telefonda konuşup, bizim masayı gören konumda iken 'ne yapayım adam yemek yiyor, nasıl çıkarayım mekandan tahrik edeyim' şeklinde söz söylemiş olduğunu iletti. Bu olayla ilgili görüntüler bipleme yapılarak yayınlandı. Sanki çok daha ağır sözler söylemişim gibi yansıtıldı" şeklinde konuştu.

"ORTAYA KONUŞTU"
Emre Kınay ile diğer sanık Baha Toygar'ın tanışıklığının bulunmadığını söyleyen avukatı, "Müvekkil doktordur ve iş çıkışı akşam yemeğine gitmiştir. Çıkarken mekandan kamera ışığını görmüştür. Sadece maruz kaldığı duruma kızarak, kameraların kendisine yönelmesi nedeniyle ona sinirlenmiş, birtakım sözler sarf etmiş. Ancak iddiaya konu sözü söylememiştir. Kimseyi hedef almamıştır, ortaya konuşmuştur" dedi.

ALKOLLÜYDÜ
Muhabir Mustafa Ağdağ olay tarihinde oyuncunun bulunduğu mekanın çıkışında beklediğini belirterek ''Yanındaki hanımefendi yere düştü. Çekmek için kamerayı kaldırdığımızda Emre Bey istemediği için çekmedik. Sonra Emre Bey yanımıza geldi. Röportaj istedik o esnada Başkan adaylığı sorulunca bir anda sinirlendi. Aşırı derecede alkollüydü soruya kızacağını düşünmemiştim" dedi.

"Sen kimsin, sende bellisin kurumunda belli" diyerek Emre Kınay'ın üzerine yürüdüğünü belirten muhabir Ağdağ, "Bana 'Kaç para alıyorsun maaşını ben veririm' dedi. Kendisi bağırıp çağırıyordu, ben üstelemedim sonrasında bana "Gerizekalı mısın?" dedi. Bende 'Hakaret edemezseniz' dediğimde bana edebileceğini söyledi" dedi.

ERTELENDİ
Diğer sanık olan müşteri Baha Toygar masadan kalkarak bana ''Yavşaksın'' şeklinde hakaret etti. Ben saygısızlık yapmadım 6-7 yıldır bu işin içindeyim böyle bir olay yaşamadım. Sanık halka mal olmuş bir insan bende gazeteciyim haberi bu sebeple yaptım'' dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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