. İşte Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi!
  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,57 - 15,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi!

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, Aslı Bekiroğlu tarafından ihanete uğradığı iddiası ile ilişkisini noktalayan Çağrı Telkıvıran'la bir davete el ele katıldı. Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran gazetecilerden büyük ilgi gördü.

Ekleme: 3.03.2022 - 09:58 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Fox TV'nin entrika dolu yapımlarından olan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde final yapan Maske Kimsin Sen yarışmasının sunucusu Tansel Öngel ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Biran Damla Yılmaz, Tansel Öngel ile ilgili çıkan haberler karşısında sessiz kalırken yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti.

BİRAN DAMLA YILMAZ İLE ÇAĞRI TELKIVIRAN EL ELE DAVETE KATILDI

Gazete Magazin'in haberine göre, Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ihanet yüzünden ayrıldığı konuşulan müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam arkadaşlarının doğum günü partine el ele katıldı. İkili, ilişkileriyle ilgili sorulara "Teşekkür ederiz" demekle yetindi.

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
Mansur Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerinde bugün!
CHP Antalya İl Başkanı'ndan kadrolaşma itirafı
Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek
Enflasyon rakamları açıkladı!
Rusya Ukrayna savaşı! 8. günde müzakere masası kuruluyor
Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
Moody's, Fitch Ratings ve Standard and Poor's, Rusya'nın kredi notunu düşürdü
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
FETÖ'yle mücadele zirvesinde çarpıcı rapor açıklandı! İtirafçı oranı yüzde 37
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...
OHAL ilan ettiler! Sayıları 20 bini buldu
Müzakerede ikinci görüşme yarın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus oligarkların tüm mal varlıkları ele geçirilecek
Romanya'ya ait savaş uçağı ve askeri helikopter düştü:5 ölü!
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Takdirle karşılıyoruz
Biden'dan, 'Ukrayna'da savaş suçu' iddiaları ile ilgili soruya çekimser cevap: Bunu söylemek için çok erken
HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!