İşte Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi!

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, Aslı Bekiroğlu tarafından ihanete uğradığı iddiası ile ilişkisini noktalayan Çağrı Telkıvıran'la bir davete el ele katıldı. Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran gazetecilerden büyük ilgi gördü.

Fox TV'nin entrika dolu yapımlarından olan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde final yapan Maske Kimsin Sen yarışmasının sunucusu Tansel Öngel ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.



Biran Damla Yılmaz, Tansel Öngel ile ilgili çıkan haberler karşısında sessiz kalırken yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti.



BİRAN DAMLA YILMAZ İLE ÇAĞRI TELKIVIRAN EL ELE DAVETE KATILDI



Gazete Magazin'in haberine göre, Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ihanet yüzünden ayrıldığı konuşulan müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki akşam arkadaşlarının doğum günü partine el ele katıldı. İkili, ilişkileriyle ilgili sorulara "Teşekkür ederiz" demekle yetindi.



