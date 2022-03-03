İkinci kez kız babası olacak olan Kenan İmirzalıoğlu güzel haberi verdi!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde yeni doğacak kızını kucağına almak için gün sayıyor.

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.



Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.



Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.



Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde yeni doğacak kızını kucağına almak için gün sayıyor.



Peki Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebekleri ne zaman dünyaya gelecek? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin adı ne olacak?



KARANTİNASI BİTEN KENAN İMİRZALIOĞLU EŞİ SİNEM KOBAL'I DA ALIP YEMEĞE ÇIKTI!



Koronavirüse yakalandığı için uzun süre karantinada kalan Kenan İmirzalıoğlu, hastalığı yendikten sonra ilk kez eşi Sinem Kobal ile yemeğe çıkmıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti önceki gün Emirgan'da bir mekanda kahvaltı yapmıştı. Sevilen çiftin yanında gözler minik kızları Lalin'i aramıştı.



Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde yaklaşık 6.5 aylık hamile.



34 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te objektiflere takılmıştı.



Çocuğunu kucağında taşıyan 34 yaşındaki oyuncu, çevredekilerin ilgi odağı olmuştu. Oldukça büyüdüğü görülen Lalin'e 'annesinin kopyası' yorumları yapılmıştı.



Kenan İmirzalıoğlu da kızı Lalin'in annesine benzediğini dile getirmişti.





Sosyal medyada Sinem Kobal'ın çocukluk fotoğrafı ile Lalin'in benzerliğine yorum ve beğeni yağmıştı.



Yeniden anne olmaya hazırlanan Kobal'ın hayli keyifli olduğu görülmüştü. Zamanını kızıyla geçirdiğini belirten hamile oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirmişti.



Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde koronaya yakalandığı ortaya çıkmıştı



Koronavirüse yakalandığı için uzun süre karantinada kalan Kenan İmirzalıoğlu, hastalığı yendikten sonra ilk kez eşi Sinem Kobal ile yemeğe çıkmıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti önceki gün Emirgan'da bir mekanda kahvaltı yapmıştı. Çıkışta görüntülenen İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün" dedi.



BEBEĞİN İSMİNİ KİM KOYACAK?



Daha önce Kobal, "İkinci defa anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" cevabını verdi. Bebeğin ismini kimin koyacağı konusunu yanıtlamaktan kaçınan ve gülümseyen oyuncu, "Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" demişti.



İKİNCİ DE KIZ



İkinci bebeğinin de kız olduğunu açıklayan Kobal'ın Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı. Takipçileri güzel oyuncuya çok sayıda yorum yazdı.



Aslen Rizeli olan ünlü oyuncu, 2001 yılında yer aldığı Dadı dizisiyle oyunculuğa adım attı.



Selena ve Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol alarak ününe ün katan Kobal, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.



Kobal, Instagram hesabından hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



