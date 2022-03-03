İbrahim Çelikkol hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol, ekrana damgasını vurdu. Dizide başrolü paylaştığı Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı.

Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, hakkındaki gerçekle şaşırttı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun gerçek mesleği merak konusu oldu..



Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelikkol'un gerçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte İbrahim Çelikkol'un gerçek mesleği...



39 yaşındaki yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, henüz şöhret basamaklarını tırmanmadan önce profesyonel modellik yapıyordu.







