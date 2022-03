Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Kolpaçino filmindeki Hüseyin karakteriyle tanınan sinema oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti.

İstanbul Şişli’de yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar, Feriköy yakınlarında kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Elmalıpınar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Acı Hayat, Ezel, Cesur Yürek, Bizim Hikaye gibi televizyon dizilerinde rol alan sanatçı, Kolpaçino, Düğün Dernek 2: Sünnet, Kutsal Damacana, Kutsal Damacana 3: Dracoola gibi komedi filmlerinde de oynamıştı.



Kolpaçino serisinin ilk filminde organize suç örgütü üyesi kumarbaz Hüseyin’i canlandıran oyuncu hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.



KOAH TEŞHİSİ KONULMUŞTU



1971 Ankara doğumlu olan Hüseyin Elmalıpınar, 2015 yılında solunum güçlüğü ve yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanmış, yoğun bakımda tedavi gören oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.



Rol aldığı filmler: Aşkın Gönül Yazısı, Bizim Semtin Çocukları, Hemen Döneriz, Döndüm Ben, Dalavere, Yarı Yol, Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet, Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, Bende Kal, Hadi Ya!, Karımı Gördünüz mü?, Parayı Bulduk, Aşka Geldik, Kayseri Aslanı: Çin İşi, Sinyalciler, Oldu Mu Şimdi?, Oğlan Bizim Kız Bizim, In the Same Garden, Düğün Dernek 2: Sünnet, Yolunda A.Ş.: Çinçin Bağları Hikayesi, Kaçış 1950, Gülcemal, Vay Başıma Gelenler, Yaşanmamış Hayatlar, Çalgı Çengi, Kutsal Damacana 3: Dracoola, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Çıngıraklı Top, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Kutsal Damacana, Kayıp Cennet İnsanları.



Rol aldığı diziler: Dünya Hali, Bizim Hikaye, Döndüm Ben, Cesur Yürek, Acı Hayat, Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar.