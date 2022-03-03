. Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Kolpaçino filmindeki Hüseyin karakteriyle tanınan sinema oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti.

Ekleme: 3.03.2022 - 14:21 Güncelleme: 3.03.2022 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Şişli’de yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar, Feriköy yakınlarında kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Elmalıpınar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Acı Hayat, Ezel, Cesur Yürek, Bizim Hikaye gibi televizyon dizilerinde rol alan sanatçı, Kolpaçino, Düğün Dernek 2: Sünnet, Kutsal Damacana, Kutsal Damacana 3: Dracoola gibi komedi filmlerinde de oynamıştı.

Kolpaçino serisinin ilk filminde organize suç örgütü üyesi kumarbaz Hüseyin’i canlandıran oyuncu hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.

KOAH TEŞHİSİ KONULMUŞTU

1971 Ankara doğumlu olan Hüseyin Elmalıpınar, 2015 yılında solunum güçlüğü ve yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanmış, yoğun bakımda tedavi gören oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

Rol aldığı filmler: Aşkın Gönül Yazısı, Bizim Semtin Çocukları, Hemen Döneriz, Döndüm Ben, Dalavere, Yarı Yol, Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet, Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, Bende Kal, Hadi Ya!, Karımı Gördünüz mü?, Parayı Bulduk, Aşka Geldik, Kayseri Aslanı: Çin İşi, Sinyalciler, Oldu Mu Şimdi?, Oğlan Bizim Kız Bizim, In the Same Garden, Düğün Dernek 2: Sünnet, Yolunda A.Ş.: Çinçin Bağları Hikayesi, Kaçış 1950, Gülcemal, Vay Başıma Gelenler, Yaşanmamış Hayatlar, Çalgı Çengi, Kutsal Damacana 3: Dracoola, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Çıngıraklı Top, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Kutsal Damacana, Kayıp Cennet İnsanları.

Rol aldığı diziler: Dünya Hali, Bizim Hikaye, Döndüm Ben, Cesur Yürek, Acı Hayat, Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar.
Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...
Ukrayna'dan tahliye edildi! Ateş hattını anlattı: Siz Türk'sünüz, korkmazsınız...
DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!
Yandaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan SİHA'larla ilgili fıkra gibi sözler! 'Gerçek değil oyuncak uçak'
Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu
'Zeytinlik' üzerinden algı yapan gazetelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yanıt...
Çin önceden biliyordu: Ukrayna'nın işgal tarihi için pazarlığa oturdular
Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı
Sözleşmeli öğretmenden skandal paylaşım! Soruşturma başlatıldı...
Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!
MHP Lideri Bahçeli: Rusya Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye'dir
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
Mansur Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerinde bugün!
CHP Antalya İl Başkanı'ndan kadrolaşma itirafı
Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek
Enflasyon rakamları açıkladı!
HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

HES kodu sistemi kaldırılıyor mu?

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!