Gökçe Bahadır hamile mi?

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır müzisyen Emir Ersoy ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Ailesi yakın arkadaşlarının katıldığı törenle dünyaevine giren ikili bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından Emir Ersoy cephesinden ilk açıklama geldi.

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi. Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.



Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.



Alaçatı 'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle 'evet 'diyen çiftin ani evlilik kararı bebek iddialarını güçlendirmişti.



Çiftin 7 aylık ilişki sonrası jet hızıyla ve apar topar nikah masasına oturması, Bahadır'ın hamile olduğu dedikodularına neden olmuştu. Oyuncunun anne olmak istediği yolundaki açıklamaları da söylentileri ayyuka çıkarmıştı. İddiaya göre; çiftin yakın arkadaşları bu dedikoduyu doğruladı. Posta'nın haberine göre; Gökçe Bahadır karnı belli olmadan nikah masasına oturmak istemiş.



HAMİLELİK AÇIKLAMASI



Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edilmişti. Emir Ersoy cephesinden 2. Sayfa'ya açıklama geldi. Emir Ersoy 'Haberler doğru değil. Gökçe hamile değil'



Öte yandan; Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.



Başrolünde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı gelinliğini set arasında seçen 40 yaşındaki oyuncu, starplez gelinlik tercih ederken, siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullandı.



'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.



