. Defne Samyeli'den Onur Arıkan açıklaması!
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Defne Samyeli'den Onur Arıkan açıklaması!

Geçtiğimiz hafta şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli ile birlikteliği belgelenen iş insanı Onur Arıkan, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Ekleme: 3.03.2022 - 09:43 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı öğrenilen ve her defasında görüntülenmekten son anda kurtulan Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta yakayı ele vermişti. İkili, şarkıcının sahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylemişti.

SESSİZ KALDI

Bebek'te görüntülenen 40 yaşındaki iş insanı, “Defne Samyeli ile aşkınız belgelendi. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek, mekandan ayrıldı.
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