Zehirlendi iddiaları vardı! Abramoviç Dolmabahçe'de Başkan Erdoğan'la bir araya geldi!

Dolmabahçe'deki Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Erdoğan ile Abramoviç sohbet etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci ayı geride kalırken, tüm dünyanın gözü kulağı bugün İstanbul’da başlayan müzakerelere çevrildi.



Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan görüşmelerde, Rus ve Ukraynalı heyetler an itibarıyla masaya oturdu.



Ancak görüşmelerde sürpriz bir isim de yer aldı.



Uzun bir süredir zehirlendiği iddia edilen Rus milyarder Roman Abramoviç de görüşmelerde bulundu.



TÜRKİYE'YE YATIRIM İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde de Rus oligarkların Türkiye'de iş kuracak iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yasal olması şartıyla yeşil ışık yakmıştı.



Müzakere görüşmeleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abramoviç'in sohbeti de bu iddialar çerçevesinde uluslararası basında büyük ses getirdi.



GEMİLERİ TÜRKİYE'DE

Daha önce de Batı ülkelerinin yaptırım uygulamaya başladığı ve geçen hafta içinde toplam değeri 1 milyar dolardan fazla olan gemilerini Türkiye kara sularına getiren Abramoviç’in, iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiğine dahil olduğu ortaya çıkmıştı.