. Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray paylaştı! Filiz Akın'ın yorumu gecikmedi
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Beyaz Gazete
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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray paylaştı! Filiz Akın'ın yorumu gecikmedi

Türkan Şoray sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla kendine hayran bıraktı. Binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum Filiz Akın'dan geldi. Nebahat Çehre de Filiz Akın'ın yorumuna işaret ederek paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Ekleme: 29.03.2022 - 11:06 Güncelleme: 29.03.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın iri gözlü güzeli' olarak anılan Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.


Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Türkan Şoray için "Harika bir fotoğraf Sultan'ım", "Hep güzel, hep özel... Türkan Şoray efsanesi", "Dünyanın en güzel kadını" yorumlarını yaptı.

FİLİZ AKIN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM!

Yeşilçam'ın bir diğer başarılı oyuncusu Filiz Akın da meslektaşı ve yakın dostu Türkan Şoray'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Akın, Şoray'ın güvercinli pozuna şu yorumda bulundu: "Sultan arkadaşım benim. Elindeki güvercin gibi ürkek, ama çok güçlü bir kadın... Bu resimle barış umudumuza ne güzel mesaj olursun izninle kopyalayıp hikayemde paylaşmak isterdim"

Usta oyuncu Nebahat Çehre ise "Çok güzelsin. Sevgili Filiz, ne güzel tanımlamış; güvercin gibi ürkek ama çok güçlü" ifadelerini kullandı.
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