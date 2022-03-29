Özgü Kaya Üç Kız Kardeş'te canlandırdığı Türkan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu dizideki başarısıyla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaya, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Kaya'nın sevgilisi herkesi şaşırttı. Özel hayatıyla mercek altına alınan oyuncunun eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. .