2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci bebek heyecanı yaşadı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün saymaya başlayan güzel oyuncu, hamileliği boyunca kameralardan uzak kaldı. 8 aylık hamile olan Kobal'ın sosyal medya paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 8 aylık hamile olan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı..8 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi. Sinem Kobal'ın paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.İşte Sinem Kobal'ın yeni pozu...