İrem Derici'den ayrılık itirafı!

Doğum günü için Amsterdam'a giden ve dönüşte büyük aşk yaşadığı sevgilisi Cem Belevi ile ayrılan İrem Derici ilişkisi hakkında konuştu. Cem Belevi'yi çok sevdiğini söyleyen Derici "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz" dedi.

İrem Derici tatil dönüşü sevgilisi Cem Belevi ile ayrıldı. Hızını alamayan Derici sevgilisini takipten çıkarıp romantik pozlarını da sildi. İrem Derici, kendisi gibi müzisyen olan Cem Belevi ile ilişkilerinde sorunlu bir dönem yaşadıklarını ancak bu dönemi atlattıklarını dile getirdi.



"ÇOK SEVİYORUM ABİ NE YAPAYIM?"

Milliyet'in haberine göre; Derici açıklamasında "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim" dedi.