. İpek Açar'dan Kayahan itirafı

Merhum sanatçı Kayahan'ın vefatından sonra her yıl eşi İpek Açar tarafından düzenlenen 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri, bu yıl TRT Müzik'te gerçekleşecek. Çekimlerde Suat Suna ve İpek Açar bir araya geldi. Suat Suna, programda 'Yemin Ettim' şarkısını okumadan önce İpek Açar, parçanın hikâyesini anlattı.

Kayahan'ın şarkıyı 1990 yılında kanser olduğunu öğrendiği gün yazdığını belirten Açar, 'Hastalığını ilk kez öğrendiğinde doktor ona demiş ki 6 ay ömrün var. İlk aklına gelen şey öyle bir şarkı yazayım ki ben bu dünyada olmadığım zaman da beni hep bu şarkıyla anımsasınlar olmuş...Can havliyle yazdığım bir şarkı derdi' dedi.