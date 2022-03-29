Damla Ersubaşı evlilik itirafı!

2016 yılında nikah masasına oturduğu Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan Damla Ersubaşı, hayatının kırılma anını anlattı.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girmişti. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde ayrılmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası boşanan ikili, aralarındaki buzları eriterek yeniden evlilik kararı almıştı.



Keser'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren oyuncu, haberi de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tektaşının fotoğrafını paylaşan Damla Ersubaşı, "Ne yalan söyleyeyim bu kadar çabuk beklemiyordum. Çok duygulandım, her zaman seni seviyorum! Evet, tekrardan evet!" ifadelerini kullanmıştı.



"BİRLİKTE TEKRAR BİR YOLA ÇIKTIK"

Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, şu açıklamayı yayınlamıştı:



"Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir. Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir."



İKİNCİ KEZ AYRILDILAR

Ancak çiftin mutluluğu yine uzun sürmemişti. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Ersubaşı, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırmıştı. Damla Ersubaşı'nın bu hamlesi, "Yine ayrıldılar!" şeklinde yorumlanmıştı.



"KEŞKE 23 YAŞINDA EVLENMESEYDİM"

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, katıldığı programda hayatında kendisini en çok etkileyen travmalarını anlattı.



İlk kez lisede şiddete uğradığını açıklayan Ersubaşı, "Lisede benden hoşlanan kişiyi reddettim. Bunu hazmedemeyince bana şiddet uyguladı" ifadelerini kullandı. Ardından ünlü isim, "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım' dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna yanıt verdi.



Oyuncu, "Eski eşim (Mustafa Can Keser) sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese, 'Daha küçüksün, erken!' diye uyarırdım" açıklamasını yaptı.