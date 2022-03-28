. Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı!
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Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı!

Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda hayranlarıyla buluştu. Konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan sanatçı, sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Ekleme: 28.03.2022 - 11:20 Güncelleme: 28.03.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Şarkılarının yanı sıra dans şovu ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Yıldız Tilbe, 'Burası ne kadar büyükmüş. Arena gibi gerçekten. Mekan da şahane, sizler de şahanesiniz' dedi.

'BALKONDAN SARKAR GİBİ SARKMAYIN'
Mekanı dolduran müzikseverlere teşekkür etmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, konseri tribünlerden izleyenlere, 'Balkondan sarkar gibi sarkmayın, düşersiniz bak' şeklinde uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Yıldız Tilbe'den hayranlarına uyarı!

Konserinin son bölümünde seslendirdiği şarkılarla ritmi yükseltip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ayağa kaldıran Tilbe, yaklaşık iki saat süren sahnesini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.
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