. Will Smith Oscar töreninde Chris Rock'a tokat attı! Demet Akalın bombayı olayı yorumsuz bırakmadı!
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Beyaz Gazete
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Will Smith Oscar töreninde Chris Rock'a tokat attı! Demet Akalın bombayı olayı yorumsuz bırakmadı!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri'nde ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu Will Smith, komedyen Chris Rock'a tokat attı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 94'üncü Oscar Ödüllerin'de eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, bakın neler söyledi.

Ekleme: 28.03.2022 - 14:43 Güncelleme: 28.03.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Her yıl büyük bir merakla beklenen 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, muhteşem bir törenle sahiplerine teslim edilirken oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar ağızları açık bıraktı.

WILL SMITH, ROCK'A TOKAT ATTI
Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip tokat attı. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Smith, ödülünü aldığı esnada herkesten özür diledi.

DEMET AKALIN: "ELİNE SAĞLIK"
Kısa sürede Twitter'da gündem olan tokat olayına gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

Will Smith Oscar töreninde Chris Rock'a tokat attı! Demet Akalın bombayı olayı yorumsuz bırakmadı!

"ADAMSIN"
Twitter hesabından Will Smith'i destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli... O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık. Adamsın" dedi.
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