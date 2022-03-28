. Tarkan’dan mutlu aile pozu
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Tarkan’dan mutlu aile pozu

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatile çıkan Tarkan’ın son paylaşımı heyecanlandırdı. Pınar Tevetoğlu’nun karnı burnunda halini gören hayranları, “Erkek çocuk mu geliyor” yorumları yaptı.

Ekleme: 28.03.2022 - 23:21 Güncelleme: 28.03.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun, ikinci çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü…

Eşi ve kızı ile birlikte çıktığı tatilden paylaşımlar yapmaya devam eden Tarkan’ın son gönderisinde, Pınar Tevetoğlu'nun çıkık karnı "doğum yaklaşıyor" yorumlarına neden oldu.

KARNI BURNUNDA

Çekirdek ailenin bu pozu, hayranlarını da heyecanlandırdı.

Karnını kolu ile kapatmaya çalışan Pınar Tevetoğlu’nun ayrıca tatile çok daha erken çıktığı anlaşıldı.

“POLAT KİM?”

Kumsalda verilen pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Tarkan’ın gönderisine “PLT” kısaltmasını yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bazı hayranları, bu kısaltmayı “Polat” olarak gördü, hatta “Erkek çocuk mu geliyor”, “Polat kim?” şeklinde sorular yöneltti.


Tarkan’dan mutlu aile pozu



KENDİ ADLARININ BAŞ HARFLERİ

Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.

O kısaltmanın “Pınar, Liya ve Tarkan” isimlerinin baş harflerini yansıttığı öğrenildi.

Bu paylaşım kısa sürede Türkiye’de en çok konuşulanlar arasına girdi.

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