. Tarkan’dan mutlu aile pozu

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun, ikinci çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü…Eşi ve kızı ile birlikte çıktığı tatilden paylaşımlar yapmaya devam eden Tarkan’ın son gönderisinde, Pınar Tevetoğlu'nun çıkık karnı "doğum yaklaşıyor" yorumlarına neden oldu.KARNI BURNUNDAÇekirdek ailenin bu pozu, hayranlarını da heyecanlandırdı.Karnını kolu ile kapatmaya çalışan Pınar Tevetoğlu’nun ayrıca tatile çok daha erken çıktığı anlaşıldı.“POLAT KİM?”Kumsalda verilen pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Tarkan’ın gönderisine “PLT” kısaltmasını yapması ise dikkatlerden kaçmadı.Bazı hayranları, bu kısaltmayı “Polat” olarak gördü, hatta “Erkek çocuk mu geliyor”, “Polat kim?” şeklinde sorular yöneltti.KENDİ ADLARININ BAŞ HARFLERİAncak gerçek daha sonra anlaşıldı.O kısaltmanın “Pınar, Liya ve Tarkan” isimlerinin baş harflerini yansıttığı öğrenildi.Bu paylaşım kısa sürede Türkiye’de en çok konuşulanlar arasına girdi.