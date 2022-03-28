. Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya gönderme
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Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya gönderme

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu sorusuna yanıt verirken Hacı Sabancı'ya göndermede bulundu.

Ekleme: 28.03.2022 - 23:25 Güncelleme: 28.03.2022 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
Hacı Sabancı'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulan ve bir süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Çolakoğlu ile aşkını gözlerden uzak yaşayan ünlü modele, "Sevdiğiniz bey neden çok az görünüyor?" sorusu geldi.

Özge Ulusoy'un açıklaması eski aşkı Hacı Sabancı'yı akıllara getirdi.

"KASMIYOR"

Özge Ulusoy açıklamasında, "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan bir erkek..." dedi.

Özge Ulusoy'un bu sözleri, Nazlı Kayı ile evli olan Hacı Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı.

Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya gönderme
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