Ozan Orhan'dan çok konuşulacak cevap

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ozan Orhan, çocukluk yıllarından kariyerine kadar birçok merak edilen konuyu anlattı. Eski eşi Yeşim Erçetin'e attığı tokattan bahseden şarkıcı, "İyi ki attım" açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Ozan Orhon oldu. Çocukluğundan müzik kariyerine kadar hakkında bilinmeyenleri anlatan şarkıcı, eski eşine şiddet uygulamasıyla ilgili de konuştu.



Ozan Orhon, programda Gökay Kalaycıoğlu'nun "Aile nasıldı?", "İlişkilerin neden hep evlilikte sonuçlandı?", "İçinde ailenden dolayı bir eksiklik var mı?", "Yüzleştiğin en büyük karanlığın ne?", Öfkeni kontrol edebiliyor musun?" ve "Bir kadına şiddet uyguladın mı?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.