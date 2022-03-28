Oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu!

Kırgın Çiçekler, Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin gibi dizilerde de rol alan 32 yaşındaki oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Evde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi.



Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.





