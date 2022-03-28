. Oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu!
  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,26 - 16,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu!

Kırgın Çiçekler, Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin gibi dizilerde de rol alan 32 yaşındaki oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Evde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi.

Ekleme: 28.03.2022 - 17:14 Güncelleme: 28.03.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi.

Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.


Bir TikTok rezaleti daha! Öğretmeninin başına poşet geçirdi!
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!
Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı
CHP'li belediyede grev kararı! Turizm sezonu öncesi şok!
Zelenskiy'den Putin taleplerine yeşil ışık: Anlaşmaya hazırız
Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'
Tekneyi makam aracı yapmıştı! İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi: 'İstanbul nimet nimet'
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili ABD basınından bomba iddia: Askerler komutanlarına saldırıyor!
Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!
Hollandalı enerji uzmanından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye olmadan gerçekçi olmaz! Jeo-Stratejik öneminiz büyük...
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde isyan var! İZELMAN çalışanlarından eylem kararı
Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz
Haftalık vaka haritası açıklandı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan müzakere açıklaması!
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...
CHP'li İzmir Büyülşehir Belediyesi'nde 'intikam' skandalı! Verdikleri kıyafetleri bile geri istediler!
Annesini canice katledip başında sela okudu! Sözleri kan dondurdu: O deccal ben Hz. İsa'yım...
Suriye'de PKK'lı teröristler camiye saldırıp Kur’an-ı Kerim yaktı
Biden'ın sözleri sonrası Macron'dan Putin açıklaması: 'Kasap' ifadesini kullanmayacağım
Merakla bekleniyor! Eylül-Kasım arasında...

Merakla bekleniyor! Eylül-Kasım arasında...

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!

Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!

Asgari ücrete ikinci zam için Erdoğan açık kapı bıraktı!

Asgari ücrete ikinci zam için Erdoğan açık kapı bıraktı!

Akıllı telefon kullanıcılarına uyarı! Eğer bu kelimeler geçiyorsa...

Akıllı telefon kullanıcılarına uyarı! Eğer bu kelimeler geçiyorsa...

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…