. Oscar'ı gölgede bırakan tokat! Will Smith komedyeni tokatladı!
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Oscar'ı gölgede bırakan tokat! Will Smith komedyeni tokatladı!

En iyi film ödülünü CODA'nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu.

Ekleme: 28.03.2022 - 09:22 Güncelleme: 28.03.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Ödül törenine damga vuran olay, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı.

EŞİYLE İLGİLİ ŞAKA YAPINCA TOKADI YEDİ
Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

"EŞİMİN ADINI BİR DAHA AĞZINA ALMA"
Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha." diyerek sunucuya bağırdı.

Daha sonra "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.
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