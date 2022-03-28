. Hadise'den konser sürprizi!

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler bir süre önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan ünlü şarkıcı, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yaptı.NİŞANLISI İÇİN SÖYLEDİSahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith’in “Lay Me Down” şarkısını seslendirdi. Konser alanında romantizm rüzgârları eserken, dev ekrana ünlü çiftin nişanından kareler yansıtıldı. Hadise’nin bu sürprizi dinleyicilerini de heyecanlandırdı ve alkış topladı.Düşmekten korkma!Konserin ikinci yarısının başında Hadise’nin özel olarak hazırlattığı video dev ekranda yayınlandı. Şarkıcı, metnini de kendi yazdığı videoda sevenlerine şöyle seslendi: “Düştüysen kalk. Düşmekten, koşmaktan, yürümekten korkma. Kendini sev. Dans et, eğlen, ağla, gül, mutlu ol, mutsuz ol; hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun kendini sev ve yürü.”