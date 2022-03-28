. Demet Akbağ'ın 15 yıllık özlemi bitti!

Yılmaz Erdoğan’ın 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk oyun olan, Demet Akbağ’ı da 15 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren “Aydınlıkevler” seyirciyle buluştu.

Yapımını BKM’nin üstlendiği oyun, geçtiğimiz cuma akşamı Maximum Uniq Hall’de perde açtı.Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği “Aydınlıkevler”in finalinde rol arkadaşları Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’la birlikte seyirciyi selamlayan Demet Akbağ, “İlk oyun geleneğidir, bu çalışmada emeği geçen herkesi izninizle sahneye davet etmek istiyorum” diyerek tüm ekibi sahneye çağırdı. Ayakta alkışlanan ekip daha sonra kuliste kutlama pastası kesti.