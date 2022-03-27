. Yıldız Tilbe’ye ceza talebi!
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Yıldız Tilbe’ye ceza talebi!

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 27.03.2022 - 10:38 Güncelleme: 27.03.2022 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesindeki iddiaya göre, Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı, ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya’ şeklindeki paylaşımı halkı galeyana getirerek suça teşvik etti.

Tilbe’nin kendisine yöneltilen tepkiler nedeniyle söz konusu paylaşımını kaldırdığını dilekçesinde belirten Türkiye Hayvan Hakları Koruma Vakfı’nın hukuk koordinatörü avukat Özlem Yazıcıoğlu, “Bu defa resmi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla hayvansever vatandaşlara yönelik ayrıştırıcı, hedef gösterici ve kışkırtıcı söylemlerine devam etmiştir. Yıldız Tilbe’nin hayvanların zehirlenerek öldürülmeleri ve itlaf edilmeleri için halka çağrıda bulunmuş olması suça teşvik ve adres gösterme niteliğindedir. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
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