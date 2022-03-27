Kenan Işık'ın son sağlık durumunu merak ediliyordu Selçuk Yöntem Kim Milyoner Olmak İster itirafının ardından açıkladı: 'Hayat mucizelerle dolu'

Kenan Işık'ın son sağlık durumunu merak ediliyordu, Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster itirafının ardından 74 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumunu açıkladı. 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık o günden bugüne komada... Selçuk Yöntem, katıldığı bir programda Kim Milyoner Olmak İster ve Milyoner'in eski sunucusu Kenan Işık'la ilgili itirafıyla dikkat çekti. Peki, Kenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl?

Selçuk Yöntem, bir dönem kendisi gibi 'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık'la ilgili açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık'ı izlediği zamanları anlattı.



KENAN IŞIK İTİRAFI

"Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" açıklamasını yapan Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.



Yöntem, "Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.



KENAN IŞIK'IN SON DURUMU...

8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında geçtiğimiz şubat ayında haber gelmişti.



Kenan Işık yıllardır komada olduğu için sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor. 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Kenan Işık o günden bugüne komada...



Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. Zeybek Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:



"AİLESİ TARAFINDAN ÇOK İYİ BAKILIYOR"

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."



"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncunun Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." sözleriyle anlatmıştı...







