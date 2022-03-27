. Ivana Sert'ten tepki çeken paylaşım
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Ivana Sert'ten tepki çeken paylaşım

Ünlü modacı Ivana Sert, evsiz olduğu anlaşılan bir kişinin fotoğrafını "Tarz mı, değil mi?" sözleriyle yayınladı. Sert, eleştiri yağmuruna tutuldu

Ekleme: 27.03.2022 - 20:55 Güncelleme: 27.03.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de nikah masasına oturan modacı Ivana Sert, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerinden tepki çekti.

"BU DA BİR TARZ MESELESİ"

Sert, önceki gün Instagram'dan evsiz olduğu anlaşılan, kafasında kutu ve sırtında torba taşıyan bir kişinin fotoğrafını "Bu da bir tarz meselesi." notuyla yayınladı.

Ardından aynı kişi için takipçilerine "Tarz mı, değil mi?" sorusunu yönelten 42 yaşındaki modacı, eleştiri yağmuruna tutuldu.

"HİÇBİR ZAMAN KIYAFETE BÜYÜK PARALAR HARCAMADIM"

Geçtiğimiz günlerde marka takıntısının olmadığını açıklayan Ivana Sert, "Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım." demişti.

"Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum." açıklamasını yapan modacı, "Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir, çok fazla para harcamıyorum. Benim tek takıntım; ayakkabının güzel deri olması gerek. Suni deri sağlıklı olmadığı için ayaklar önemli, kıymetlimiz... Yaşlanınca anlıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Ivana Sert'ten tepki çeken paylaşım

"AKILLI DAVRANIYORUM"

Gazetecilerin, "Hayvanseverler sizin bu sözlerinizi duymasın." sözlerinin üzerine Sert, "Ayakkabı, kemer çanta gibi şeyleri maalesef kullanıyoruz." demişti.

"Ben akıllı davranıyorum." diyen Ivana Sert, "Paramı akıllı harcıyorum, yatırım yapıyorum. Gayrimenkul gibi..." şeklinde konuşmuştu.

"NAFAKA" ÇIKIŞI

Öte yandan Ivana Sert, iş insanı Yurdal Sert ile evliliğini 7 yıl önce bitirmişti. Sert, velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'in nafakasının artırılması için dava açmıştı.

Ivana Sert, eski eşinin ödediği 5 bin TL'lik nafakanın, oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetmediği için yüzde 300 zam yapılmasını isteyerek açtığı davayla ilgili açıklamada bulunmuştu

"SONUÇTA BU SENİN EVLADIN"

Sert, eski eşinin "İşlerim yolunda gitmiyor." şeklindeki savunmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız. Ben az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin yani.

Ben çocuğum için çalışıyorum ömrümü veriyorum, herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu, eşine vermiyorsun zaten nafakayı çocuk için veriyorsun.

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