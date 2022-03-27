. Eski sevgiliden sürpriz aşka yorum!
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Eski sevgiliden sürpriz aşka yorum!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yeni aşkı Biran Damla Yılmaz'ın ilişkisiyle alakalı konuştu

Ekleme: 27.03.2022 - 21:10 Güncelleme: 27.03.2022 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Aslı Bekiroğlu (26), önceki akşam Bebek'te köpeği ile beraber yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, "Akşam yürüyüşüne çıktım, bende değişen bir durum yok. Dijital anlamda görüşmelerim var, onlar olursa güzel olur." dedi.

"MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka ile görüntülenmesi hatırlatılınca, "Off hala mı? Kendisi benim arkadaşım, siz de benim arkadaşımsınız. Hayatımda kimse yok şu an. Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz'a da mutluluklar diliyorum." açıklamasını yaptı.

"NET BİR ŞEY DİYEMEM"

Oyuncu, basın mensuplarının, "Sizin de hayatını canlandırmak istediğiniz biri var mı?" sorusuna, "Bergen'i ben de oynayacağım. Şu an net bir şey diyemem, aklıma bir şey gelmedi." yanıtını vererek, güldü.

Röportaj sonrası köpeğini kucağına alarak, "Haydi, bizi beraber çekin." diyen Bekiroğlu, poz vermesinin ardından yürüyüş yapmaya devam etti.

AYRILIĞIN ARDINDAN YENİ AŞK

Oyuncu, müzisyen sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Kısa bir süre sonra Telkıvıran'ın Biran Damla Yılmaz ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

"İHANET" İDDİALARINA YANIT!

Aslı Bekiroğlu, ortaya atılan "ihanet" iddialarıyla alakalı konuşmuştu. Konuya açıklık getiren Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran ile severek ayrıldıklarını ifade etmişti.

Ünlü isim, "Biz bir ay önce ayrılmıştık. Ayrılığımız bilinmediği için de öyle düşünüldü. Tatlı tatlı, severek ayrıldık." demişti.

"BEN DEĞİL, ONLAR TERK ETTİ"

Bekiroğlu'na, eski sevgilisi ile yeni aşkını görünce mekanı terk ettiği iddiaları da sorulmuştu.

Aslı Bekiroğlu, "Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Ne diyeyim... Onlara da mutluluklar dilerim. Ben yalnızım..." açıklamasını yapmıştı.

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