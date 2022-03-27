. Buse Varol'dan Alişan paylaşımı!

'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı.Şarkıcı, eşinin Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı. Ünlü oyuncu ise "Beni kimse eve çağırmadı" itirafında bulunmuş, çok geçmeden de evlilik alyansını çıkarmıştı.Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan, özel günlerde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirmişti. Alişan, ayrılık sorularına "Boşanmıyoruz" demişti. Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yapmıştı.BUZLAR ERİDİAncak Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmış; ikili, evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Oyuncu, eşiyle çekildikleri bir fotoğrafı, sosyal medyada kalp emojisiyle paylaşmış, Alişan da aynı gönderiyi kendi hesabında yayınlamıştı.Günler sonra gittikleri AVM'de el ele görüntülenen çiftten Alişan, "Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik. 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik" ifadelerini kullanmıştı."BİRLİKTE İLK FOTOĞRAFIMIZ"Alişan, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım da yapmıştı. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Buse Varol ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "Beş yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutlamıştı.BUSE KAYITSIZ KALMADIAlişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık vermişti. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise, kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yapmıştı.AŞK DOLU PAYLAŞIMEvliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, son olarak 1,5 mişyon takipçisi olan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden Alişan ile yeni bir karesini yayınlayarak, aşk dolu bir paylaşım yaptı.Eşini sahne aldığı mekanda dinlemeye giden Varol, Alişan'ın eğilerek elini öptüğü anı "Sahnede karısını hiç unutmaz" notu ve kalpli emojiyle paylaştı.Oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER' TEPKİSİ!Öte yandan Buse Varol-Alişan çifti, önceki gün Bağcılar'da bir AVM'de gerçekleşen lansmana katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.Her ailede bazen ufak tefek sorunlar olabileceğinin altını çizen Alişan, "Önemli olan onların çözülmesi ve tekrar bir arada olabilmek. Biz zaten hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" diyerek, ayrılık haberlerini yalanlamıştı. Buse Varol da "Vay bak, bunu beğendim" diyerek, eşini desteklemişti.İkili, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "Ayrılık haberleri yaradı", "Barışma bereketli geldi," ve "Krizi fırsata çevirdiler" şeklindeki yorumlar için ise, "Bu haberler bizi üzüyor. Aile içi konuları konuşmaya gerek yok. 'Yaşanılan bu durum işlerine yaradı' gibi cümleler, yakıştırmalar sadece üzüyor" açıklamasını yapmıştı.