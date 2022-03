Bir suç duyurusu daha!

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan sahipsiz saldırgan köpekler için yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmişti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin ardından Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı da Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmuş, gönderisinde "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya!" ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin Hayvanları Koruma Vakfı Başkanlığı, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Yıldız Tilbe'nin paylaşımındaki sözleriyle insanları galeyana getirerek suça teşvik ettiği, şüphelinin mesajında sokak hayvanlarına yönelik ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi. Sunulan dilekçede, söz konusu paylaşımın hayvansever olmayan pek çok insanı hayvanları katletmeye yönelttiği, bir hayvanın zehir verilerek acılar içinde öldürülmesine yönelik kışkırtıcı bir söylem olduğu ve bunun kin ve düşmanlığa bir sevk olduğu kaydedildi.



Dilekçede şüpheli Yıldız Tilbe'nin "Suç işlemeye tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kanunlara uymamaya tahrik" suçlarından cezalandırılması talep edildi.



PAYLAŞIM SONRASI OLUMSUZ YORUMLAR TESPİT EDİLDİ



Suç duyurusunun ardından yazılı açıklama yapan avukat Özlem Yazıcıoğlu, Tilbe'nin bu paylaşımının son derece talihsiz olduğunu, hayvansever vatandaşlara yönelik hedef gösterici ve kışkırtıcı olduğunu belirtti. Avukat Yazıcıoğlu açıklamasının devamında, Yıldız Tilbe'nin yayınladığı mesaj sonrası hayvanları zehirleyerek öldürmeyi hedefleyen pek çok olumsuz yorumların yer aldığını da tespit ettiklerini söylediği aktarıldı.



"BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN" DEMİŞTİ



55 yaşındaki şarkıcı, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.



MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"



Ünlü şarkıcının bu açıklamaları "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki toplamıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tilbe, daha sonra masum köpeklerden özür dilediğini belirterek, hakkında yapılan yorumlara yanıt vermişti.



İSTANBUL BAROSU HAYVAN HAKLARI MERKEZİ DE HAREKTE GEÇTİ



Yıldız Tilbe'nin paylaşımlarına karşı harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.



KONSER LİSTESİNDEN ÇIKARILDI



Suç duyurusunun ardından Kıbrıs'taki bir otel de şarkıcıyı konser listesinden çıkardıklarını belirtmişti. Otelden yapılan açıklamada, "Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.